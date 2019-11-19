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  3. Engin Altan Düzyatan'ın Kurşun dizisinde şaşırtan ayrılık

Engin Altan Düzyatan'ın Kurşun dizisinde şaşırtan ayrılık

Engin Altan Düzyatan'ın Kurşun dizisinde şaşırtan ayrılık

Fox'un yeni dizilerinden biri olan Kurşun'da flaş bir gelişme yaşandı. Ekipte değişikliğe giden dizi, o isme veda etti.

Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Burçin Terzioğlu'nun paylaştığı Kurşun dizisinde şaşırtan bir değişiklik yaşandı. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Ayberk Çınar'ın kaleme aldığı Kurşun'da senarist değişikliğine gidildi. Murat Can Oğuz ve Burak Arlıer'in yönettiği dizinin senaryosunu Ozan Aksungur ve ekibi yazacak. Aksungur ve ekibi 6. bölümden itibaren diziyi devralacak.

Dizinin kadrosunda ayrıca Berrak Tüzünataç, Sarp Akkaya, Engin Şenkan, Kürşat Alnıaçık, Seda Akman, Bora Akkaş, Begüm Akkaya, Gülizar Irmak, Cem Kurtoğlu ve Şebnem Dilligil da rol alıyor.


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