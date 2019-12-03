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  3. Engin Altan Düzyatan'dan açıklama! Kurşun final yaptıktan sonra..

Engin Altan Düzyatan'dan açıklama! Kurşun final yaptıktan sonra..

Engin Altan Düzyatan'dan açıklama! Kurşun final yaptıktan sonra..

Diriliş Ertuğrul’un yıldızı başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan dizisinin final yapmasının ardından Kurşun dizisi ile ekranlara geri döndü. ATV’de yayın hayatına başlayan Kuruluş Osman dizisine reyting savaşında mağlup olan Kurşun yarın akşam final yapacak. Dizinin final yapmasının ardından Engin Altan Düzyatan’dan açıklama geldi.

Engin Altan Düzyatan’ın dizisi Kurşun, Diriliş Ertuğrul’un devamı niteliğini taşıyan Kuruluş Osman ile girdiği reyting savaşını kaybetti. Çarşamba akşamları yayınlanan dizi için final kararı alındı. 4 Aralık’ta final bölümü ekranlara gelecek olan dizinin ardından Engin Altan Düzyatan ekranlara bir süre ara vereceğini açıkladı ve tiyatro yapmak istediğinin sinyalini verdi.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN TELEVİZYONA ARA VERİYOR

Diriliş Ertuğrul dizisinin final yapmasının ardından Kurşun dizisi ile ekranlara geri dönen Engin Altan Düzyatan’ın yeni dizisi reytinglerde istenileni veremedi. ATV’de yayınlanmaya başlayan Kuruluş Osman karşısında sıralamada aşağılarda yer alan dizi 4 Aralık’ta final yapacak.

TV 100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Kurşun dizisi final yapan Engin Altan Düzyatan da biraz dinlenip tiyatro yapmak istediğini açıkladı.


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