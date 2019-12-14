Engin Altan Düzyatan'dan Kuruluş Osman ve Burak Özçivit hakkında açıklama

Kurşun dizisinin final yapmasının ardından hüsrana uğradığı konuşulan Engin Altan Düzyatan, "Olur öyle şeyler, hayırlısı olsun. Bazı işler oluyor, bazı işler olmuyor" dedi.

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde çekilen Kuruluş Osman'a, 'Ertuğrul' karakterinin ölmediği ve Ertuğrul Bey'in tekrar diziye dahil olacağı iddiaları hatırlatılınca oyuncu, "Şu an için öyle bir şey konuşmadık, haberimiz yok yani" yanıtını verdi.

EKRANA DÖNECEK Mİ?

"Diziye dönmek ister misiniz?" sorusuna ise Düzyatan, "Orası çok severek çalıştığım, çok güzel bir işti. Biz bir işi sonlandırdık, yeni bir işe başlandı. Orada çalışan ekip arkadaşları benim arkadaşlarım. Hala aynı ekip devam ediyor. Sağolsunlar, görüyorum takip ediyorum, çok da beğeniyorum. Bu plan meselesi, böyle bir planla ayrılmamıştık oradan, sonuçta bu başka bir dizi aslında yeni bir dizi. Değerlendiririz bakarız, ederiz. Şu an için öyle bir durum yok. Biraz dinlenmek istiyorum" dedi.

BURAK ÖZÇİVİT YORUMU

Diriliş Ertuğrul döneminde reytinglerin daha yüksek olduğu yorumuna Düzyatan, "Sevdiğimiz arkadaşlarımız, ne kadar güzel bizim yarattığımız bir işi devam ettiriyorlar, bunlar iki farklı iş, ben çok severek izliyorum. Hayırlısı olsun" şeklinde konuştu. "Reytinglerde yükseliş olur mu?" sorusuna ünlü oyuncu, "Reytingleri çok takip etmedim ama olacaktır" cevabını verdi.

En son Burak Özçivit’in performansıyla ilgili sorulara Düzyatan, "Gayet iyi, gayet iyi" cevabını verdi.