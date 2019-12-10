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  3. Engin Altan Düzyatan'dan eşi Neslişah Düzyatan'a büyük jest!

Engin Altan Düzyatan'dan eşi Neslişah Düzyatan'a büyük jest!

Engin Altan Düzyatan'dan eşi Neslişah Düzyatan'a büyük jest!

Son olarak Kurşun dizisiyle ekranlarda boy gösteren oyuncu Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Düzyatan'ın doğum gününü Rusya'da kutladı.

Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar, 32 yaşına girdi. Eşine büyük bir jest yapan Düzyatan, doğum gününü kutlamak için eşiyle birlikte Rusya'ya uçtu.

'DÜNYANIN NERESİNE GİTSEM YİNE SEN'

Çift, Kremlin Sarayı'nın önünde mutluluk pozu verdi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Neslişah Düzyatan fotoğrafa, "Dünyanın neresine gitsem yine sen" notunu düştü.


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