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13 Kasım 2020 Cuma 12:13 | Son Güncelleme:

Engin Altan Düzyatan'dan 'Barbaros' açıklaması

Engin Altan Düzyatan'dan 'Barbaros' açıklaması

Diriliş Ertuğrul dizisinden sonra Kurşun'la hüsrana uğrayan oyuncu Engin Altan Düzyatan, şimdilerde ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Altan, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı.

Yakın zamanda yeni dizisi 'Barbaros' ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanan oyuncu Engin Altan Düzyatan, dizinin tarihiyle ilgili de açıklamada bulundu. Altan, "Henüz şu anda net bir tarih yok. En doğru tarihi yapımcımız sizinle paylaşacaktır." ifadelerini kullandı.

BARBAROS DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ES Yapım'ın yapımcılığı altında TRT 1'de yayınlanacak olan Barbaros dizisi için bekleyiş devam ediyor. Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını konu alacak dizide başrolde Çağatay Ulusoy'un yer alması bekleniyordu fakat son gelen haberlere göre rol Engin Altan Düzyatan'ın oldu.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde bir döneme damga vuran tarihi şahsiyet Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını anlatacak Barbaros dizisinde Barbaros'u kimin canlandıracağı merak konusu olmuştu. Projede Çağatay Ulusoy Barbaros olarak yer alacaktı. Fakat Çağatay Ulusoy'un diziye beklenmedik bir kararla veda etmesi üzerine gözler Engin Altan Düzyatan'a çevrildi.

Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını konu alacak dizide başrolde Engin Altan Düzyatan olacak. Oyuncunun yeni imajı da beğenildi.

TRT 1 ekranlarından seyirci ile buluşacak olan Barbaros dizisi için geri sayım devam ediyor. Osmanlı Dönemine bir zamanlar damga vurmuş Barbaros Hayrettin Paşa'nın senaryonun merkezinde olacağı dizi o dönemi anlatacak. Payitaht Abdülhamid dizisinin yapımcısı olan ES Yapım, Barbaros ile bir tarihi diziye daha imza atacak. Barbaros dizisinin yayın tarihi henüz kesinleşmedi.

BARBAROS DİZİSİNİN KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Kaptan-ı Derya olarak bilinen Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını anlatacak olan dizinin çekimlerine pandemi nedeniyle ara verilmişti. TRT1'de yayınlanacak Barbaros'un senaryosunu Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz yazacak. Yönetmen koltuğunda ise Taylan Biraderler'i göreceğiz. Barbaros dizisinin oyuncu kadrosu ise henüz netleşmedi.

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