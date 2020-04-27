Engin Altan Düzyatan'a 'Kuruluş Osman' baskısı! Diriliş'in Ertuğrul beyi diziye katılacak mı?
Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı. Düzyatan'ın hayranları, oyuncuyu Kuruluş Osman'a gelmesi konusunda yorum yağmuruna tuttu.
Diriliş Ertuğrul dizisinde beş sezon boyunca Ertuğrul Bey karakterine hayat veren, son olarak da Kurşun dizisiyle erken final şoku yaşayan Engin Altan Düzyatan, şimdilerde ekranlardan uzak duruyor. Kuruluş Osman dizisine transfer olacağı iddiaları ise sosyal medyada dolaşmaya devam ediyor. Son olarak Instagram hesabından bir paylaşım yapan Düzyatan, yine takipçilerini heyecanlandırdı.
YORUM YAĞMURUNA TUTULDU
Engin Altan Düzyatan'ın paylaşımını görenler, "Artık Kuruluş Osman'a gel", "Umarım sakalları beklediğimiz şey için uzatıyorsunuzdur" şeklinde yorumlarda bulundu.