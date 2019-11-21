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  3. Engin Altan Düzyatan'a büyük şok! Kuruluş Osman reyting sonuçlarında fark attı

Engin Altan Düzyatan'a büyük şok! Kuruluş Osman reyting sonuçlarında fark attı

Engin Altan Düzyatan'a büyük şok! Kuruluş Osman reyting sonuçlarında fark attı

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliği taşıyan Kuruluş Osman’ın ilk bölümü izleyici karşısına çıktı. Diriliş Ertuğrul’ın başrol oyuncusu olan Engin Altan Düzyatan’ın yeni dizisi ile aynı gün yayınlanan Kuruluş Osman, çarşamba günü reyting sonuçlarında zirvede yer aldı.

Kuruluş Osman 20 Kasım’da ilk bölümü ile ekrana geldi. Oyuncu kadrosunda Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Aslıhan Karalar, Özge Törer gibi isimlerin bulunduğu dizi her hafta Çarşamba akşamları yayınlanacak. Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan’ın yeni dizisi Kurşun ile aynı gün ekrana gelen Kuruluş Osman reyting sıralamasında Kurşun’un önüne geçti. İşte detaylar…

KURULUŞ OSMAN, KURŞUN’A FARK ATTI

Yeni dizi Kuruluş Osman’ın ilk bölümü dün akşam yayınlandı. Çarşamba günü yayınlanan yapımlar arasında bulunan Kurşun dizisinin ve Kuruluş Osman’ın reyting sıralamasında kaçıncı olduğu merak konusu haline geldi.

Reyting sonuçlarında Kuruluş Osman üç puan türünde de zirvede yer alırken, Kurşun dizi Total ve ABC puan türünde ilk ona bile giremedi.


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