Engin Altan Düzyatan'a bir şok daha! Kuruluş Osman zirvede yer aldı
Kuruluş Osman’ın ikinci bölümü izleyicinin beğenisine sunuldu. Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı dizi her hafta çarşamba akşamları erkana geliyor. Diriliş Ertuğrul devamı niteliğini taşıyan dizi reyting sıralamasında Engin Altan Düzyatan’ın yeni dizisi kurşuna adeta fark attı. Kuruluş Osman’ın oyuncu kadrosunda Nurettin Sönmez, Aslıhan Karalar, Özge Törer gibi isimler bulunuyor.
Engin Altan Düzyatan’ın başrolünde yer aldığı Kurşun ile eski dizisi Diriliş Ertuğrul’un devamı niteliğini taşıyan Kuruluş Osman Çarşamba akşamları izleyicinin beğenisine sunuluyor. Osman Gazi’ye Burak Özçivit’in hayat verdiği yeni dizi Kuruluş Osman ikinci bölümü ile de reytinglerde üst sıralarda yer almayı başardı.
KURULUŞ OSMAN REYTİNG SONUÇLARINDA BİRİNCİ
Kuruluş Osman’ın ikinci bölümü dün akşam ekrana geldi. Çarşamba günü yayınlanan yapımlar arasında bulunan Kurşun dizisinin ve Kuruluş Osman’ın ne kadar reyting aldığı belli oldu.
27 Kasım reyting sonuçlarında total puan türünde 21.27 share alan Kuruluş Osman zirvede yer aldı. Engin Altan Düzyatan'ın oyuncuları arasında yer aldığı Kurşun dizisi ise yirmi yedinci sıraya yerleşti.