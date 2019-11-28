Engin Altan Düzyatan'a bir şok daha! Kuruluş Osman zirvede yer aldı

Engin Altan Düzyatan’ın başrolünde yer aldığı Kurşun ile eski dizisi Diriliş Ertuğrul’un devamı niteliğini taşıyan Kuruluş Osman Çarşamba akşamları izleyicinin beğenisine sunuluyor. Osman Gazi’ye Burak Özçivit’in hayat verdiği yeni dizi Kuruluş Osman ikinci bölümü ile de reytinglerde üst sıralarda yer almayı başardı.

KURULUŞ OSMAN REYTİNG SONUÇLARINDA BİRİNCİ

Kuruluş Osman’ın ikinci bölümü dün akşam ekrana geldi. Çarşamba günü yayınlanan yapımlar arasında bulunan Kurşun dizisinin ve Kuruluş Osman’ın ne kadar reyting aldığı belli oldu.

27 Kasım reyting sonuçlarında total puan türünde 21.27 share alan Kuruluş Osman zirvede yer aldı. Engin Altan Düzyatan'ın oyuncuları arasında yer aldığı Kurşun dizisi ise yirmi yedinci sıraya yerleşti.