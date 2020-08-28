Engin Altan Düzyatan yıl dönümünde aşka geldi: Kelimeler kifayetsiz...

Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ile paylaştığı bu kareye "Kelimeler kifayetsiz..." notunu düştü. Altan'ın paylaşımı 1 saat olmadan binlerce beğeni ve yorum aldı.

Öte yandan Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar'ın Emir Aras ve Alara adını verdikleri iki çocuğu var. Geçtiğimiz günlerde Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar Düzyatan ile birlikte kızları Alara'nın doğum gününü kutladı. Instagram hesabının hikaye bölümünden kızıyla paylaşım yapan Engin Altan, fotoğrafa "Doğum günün kutlu olsun bebeğim, kızım..." notunu düştü.