28 Ağustos 2020 Cuma 12:36 | Son Güncelleme:
Engin Altan Düzyatan yıl dönümünde aşka geldi: Kelimeler kifayetsiz...
Ağustos 2014'te dünyaevine giren oyuncu Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar, 6 yılı devirdi. Düzyatan, evlilik yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı.
Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ile paylaştığı bu kareye "Kelimeler kifayetsiz..." notunu düştü. Altan'ın paylaşımı 1 saat olmadan binlerce beğeni ve yorum aldı.
Öte yandan Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar'ın Emir Aras ve Alara adını verdikleri iki çocuğu var. Geçtiğimiz günlerde Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar Düzyatan ile birlikte kızları Alara'nın doğum gününü kutladı. Instagram hesabının hikaye bölümünden kızıyla paylaşım yapan Engin Altan, fotoğrafa "Doğum günün kutlu olsun bebeğim, kızım..." notunu düştü.