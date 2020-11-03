Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin 'Barbaros' buluşması! İlk fotoğraf geldi

Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk kaptan-ı deryası olan Barbaros Hayrettin Paşa’nın hayatını anlatacak olan TRT 1'de ocak ayında ekrana gelmesi planlanan ‘Barbaros' dizisinde Ulaş Tuna Astepe Barbaros Hayrettin Paşa’yı Engin Altan Düzyatan ise Oruç Reis karakterini canlandıracak.