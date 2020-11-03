03 Kasım 2020 Salı 20:56 | Son Güncelleme:
Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin 'Barbaros' buluşması! İlk fotoğraf geldi
TRT 1'de ocak ayında ekrana gelmesi planlanan ‘Barbaros' dizisinde başrolleri paylaşacak olan Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'den birlikte ilk fotoğraf geldi.
Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk kaptan-ı deryası olan Barbaros Hayrettin Paşa’nın hayatını anlatacak olan TRT 1'de ocak ayında ekrana gelmesi planlanan ‘Barbaros' dizisinde Ulaş Tuna Astepe Barbaros Hayrettin Paşa’yı Engin Altan Düzyatan ise Oruç Reis karakterini canlandıracak.