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  3. Engin Altan Düzyatan Ordu'da kaldırılan Ertuğrul Gazi büstünü alacak mı?
10 Haziran 2020 Çarşamba 15:50 | Son Güncelleme:

Engin Altan Düzyatan Ordu'da kaldırılan Ertuğrul Gazi büstünü alacak mı?

Engin Altan Düzyatan Ordu'da kaldırılan Ertuğrul Gazi büstünü alacak mı"

Ordu Büyükşehir Belediyesi; Osmanlı ve Türk tarihine damga vuran kişilerin büstlerini yaptırmış, bunlar arasında yer alan Ertuğrul Gazi büstünün Diriliş Ertuğrul'un başrolü Engin Altan Düzyatan'a benzemesi tartışma yaratmıştı. Belediye önceki gün olaylı büstün kaldırıldığını duyurdu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan yazılı açıklamada, "'Türk Tarihinin Önemli Şahsiyetlerini Anma Projesi' kapsamında yaptırdığımız büstlerden Ertuğrul Gazi büstünün, Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'a benzetilerek tasvir edilmesi bizleri de rahatsız etmiş ve aynı gün söz konusu büst kaldırılmıştır. Konu ile ilgili ihmali bulunan sorumlular hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Gösterilen hassasiyetten dolayı tüm kamuoyuna teşekkür ediyoruz” denildi.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN BÜSTÜ ALACAK MI?

Büstün kaldırılmasının ardından Engin Altan Düzyatan'ın büstü alıp almayacağı merak konusu oldu. Sosyal medyada merak edilen bu sorunun cevabı ise henüz merak konusu.

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