Engin Altan Düzyatan Ordu'da kaldırılan Ertuğrul Gazi büstünü alacak mı?

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan yazılı açıklamada, "'Türk Tarihinin Önemli Şahsiyetlerini Anma Projesi' kapsamında yaptırdığımız büstlerden Ertuğrul Gazi büstünün, Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'a benzetilerek tasvir edilmesi bizleri de rahatsız etmiş ve aynı gün söz konusu büst kaldırılmıştır. Konu ile ilgili ihmali bulunan sorumlular hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Gösterilen hassasiyetten dolayı tüm kamuoyuna teşekkür ediyoruz” denildi.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN BÜSTÜ ALACAK MI?

Büstün kaldırılmasının ardından Engin Altan Düzyatan'ın büstü alıp almayacağı merak konusu oldu. Sosyal medyada merak edilen bu sorunun cevabı ise henüz merak konusu.