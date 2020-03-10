Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'a dönüyor mu? Tam zamanı!

Diriliş Ertuğrul dizisinin devam projesi Kuruluş Osman’da Osman Bey’in tuzağa düşmesiyle birlikte gözler Ertuğrul Gazi’yi aradı. Dizinin takipçileri de “Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman dizisinde oynayacak mı?” sorusunu yeniden sormaya başladı. Ünlü oyuncunun sosyal medya hesaplarını yorum yağmuruna tutan takipçiler Osman Bey’in babası Ertuğrul Gazi’yi canlandıran Engin Altan Düzyatan’a “dön artık” çağrısı yaptı. Diriliş Ertuğrul dizisinin sevilen oyuncusu Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman’a geri mi dönüyor?



ENGİN ALTAN DÜZYATAN KURULUŞ OSMAN’ A DÖNECEK Mİ?

Son olarak rol aldığı Kurşun dizisinin ekranlara veda etmesinin ardından Engin Altan Düzyatan’ın yeniden sakal bırakmaya başlaması sevenlerini heyecanlandırmıştı. Ünlü oyuncu konuyla ilgili son yaptığı açıklamada "Diziye dönmek ister misiniz?" sorusuna şöyle yanıt vermişti:

"Orası çok severek çalıştığım, çok güzel bir işti. Biz bir işi sonlandırdık, yeni bir işe başlandı. Orada çalışan ekip arkadaşları benim arkadaşlarım. Hala aynı ekip devam ediyor. Sağolsunlar, görüyorum takip ediyorum, çok da beğeniyorum. Bu plan meselesi, böyle bir planla ayrılmamıştık oradan, sonuçta bu başka bir dizi aslında yeni bir dizi. Değerlendiririz bakarız, ederiz. Şu an için öyle bir durum yok. Biraz dinlenmek istiyorum"

OSMAN BEY TUZAĞA DÜŞTÜ, GÖZLER ERTUĞRUL BEY’İ ARADI

Kuruluş Osman dizisinin son bölümüne Osman Bey’in kıyamı damgasını vurdu. İhanetlere karşı koymak için isyan ateşini yakan Osman Bey’in düştüğü tuzaktan nasıl kurtulacağı merak konusu oldu. Burak Özçivit’in canlandırdığı Osman Bey’in, amcası Dündar Bey ile Moğol Komutanı Balgay’ın işbirliği karşısında ne yapacağı konuşuluyor.

Babası Ertuğrul Bey’in postu için Moğol’la iş tutan amcasının otağına gelen Osman Bey ancak oklarla durdurulabilmişti. Osman Bey’i asıl yıkan ise, atılan oklar değil, Dündar Bey’in çadırından çıkan Moğol Komutanı Balgay olacaktır. Balgay’ın elinde ise, Osman Bey’in ondan geri aldığı Cengizhan’ın Yasaları vardır. Balgay o yasaları Batur’un ihaneti ile eline almıştır. Moğolları arkasına alan Dündar bey ise tehditlerine devam etmektedir. “Yaptıklarının bedelini kayılar değil; sen ödeyeceksin. Yaktığın isyan ateşinde sen de yanacaksın!”

“ÇAKALLARIN HÜKMÜ KURTLAR AYAĞA KALKANA KADARDIR!”

Osman Bey tuzağa düştüğünü anlamıştır ve artık bu işin geri dönüşü yoktur. Ya şehit olacak, ya da hürriyet ateşini yakmaya devam edecektir. “Çakalların hükmü kurtlar ayağa kalkana kadardır!” diyen Osman bey, ihanetlerin hesabını sormaya önce Balgay’la dövüşerek başlar.

Osman Bey’le aralarına soğukluk giren Kayı Obası’nın emektarları ve Ertuğrul Gazi’nin yoldaşları Bamsı Bey ve Abdurrahman Gazi’nin de nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

GÖZLER ERTUĞRUL BEY’İ ARADI

Dizide Osman Bey’in yaşadığı zorluklar babası Ertuğrul Bey’in diziye katılması beklentilerini artırdı. Engin Altan Düzyatan’ın canlandırdığı Ertuğrul Bey karakterinin diziye dönmesi için sosyal medyada kullanıcılar ünlü oyuncunun paylaşımlarını yorum yağmuruna tuttu.

Engin Altan Düzyatan’ın Kuruluş Osman dizisine katılıp katılmayacağı netlik kazanmış değil. Oyuncunun diziye katılıp katılmayacağı dizideki gelişmelere ve yapımcı ile yapılacak görüşmelere göre şekillenecek.