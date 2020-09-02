02 Eylül 2020 Çarşamba 11:23 | Son Güncelleme:
Engin Altan Düzyatan ekranlara dönüyor! Barbaros dizisi için imzayı attı
Diriliş Ertuğtul dizisinde Ertuğrul Gazi karakterine 5 sezon boyunca hayat veren oyuncu Engin Altan Düzyatan, yeniden ekranlara dönüyor. Barbaros dizisiyle anlaşma sağlayan Düzyatan, imzayı attı.
Diriliş Ertuğrul'un ardından Kurşun dizisinde rol alan, ancak bu dizide hüsrana uğrayan oyuncu Engin Altan Düzyatan, ekranlara geri dönüyor. TRT 1'in ES Film imzalı yeni dizisi Barbaros için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Engin Altan Düzyatan, merakla beklenen iddialı dizide 'Oruç Reis' karakterine hayat verecek. 5 sezon Diriliş Ertuğrul'da başrol oynayan Düzyatan, yeni dizisi için imza attı. (Birsen Altuntaş / tv100)