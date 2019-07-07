Diriliş Ertuğrul'dan sonra yeni diziyle dönüyor... Amazon'la el sıkıştı

Bu yıl Türkiye’de çeşitli projeler için anlaşmalar yapmaya hazırlanan Amazon Prime, Türkiye pazarına girerken sevilen oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın başrolde olacağı bir proje için çalışmalara başladı. Uzun süren görüşmeler sonucunda, 13 bölümlük bir dizi anlaşması Amazon Prime ile Engin Altan Düzyatan arasında yapıldı. Şirket 2020 yılında bu proje ile Türkiye pazarına giriş yapacak.