Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul'dan sonra sakallarını kesmişti... İşte ilk yorum!

Neslişah Akoçlar, Diriliş Ertuğrul'un bitişi ile imaj değiştiren eşi Engin Altan Düzyatan için, "Ben her haliyle gördüm. Kısa sakal, uzun sakal... Bayılıyorum. Çok yakıştı. Çocuklar da her haline alıştılar. Çok seviyorlar babalarını." dedi.

'BENİM GİBİ OLMUŞSUN'

Kurşun dizisi için yeni bir imaja bürünen Engin Altan Düzyatan ise, "5 sene sonra sakalımı kestim. Emir 'baba benim gibi olmuşsun' dedi." ifadelerini kullandı.