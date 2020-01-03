Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul'dan sonra Kuruluş Osman'a katılacak mı?

Diriliş Ertuğrul dizisini final yaptıktan sonra Kurşun'la ekranlara dönen, ancak ekran macerası kısa süren Engin Altan Düzyatan bir süredir ailesine vakit ayırıyordu. Sosyal medya hesabı üzerinden ailesiyle birlikte keyifli vakit geçirirken görüldüğü fotoğraflar paylaşan Düzyatan, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı.

KURULUŞ OSMAN'A MI GİRİYOR?

Sakal bıraktığı görülen oyuncunun herhangi bir not düşmeden yaptığı bu paylaşım pek çok takipçisi tarafından heyecanla karşılanırken Düzyatan’ın, Kuruluş Osman dizisinde boy gösterebileceği iddia edildi. İşte Engin Altan Düzyatan’ın yeni imajına gelen yorumlar:

"Sakal uzadığına göre..."

"İyi iyi sakallar uzuyor, Kuruluş'a gireceksin biliyoruz."

"İnşallah sakalları herkesin heyecanla beklediği şey için bırakmışsındır."

"Sakalı bıyığı koymuşsun, ‘Diriliş’e dönüş var herhalde..."