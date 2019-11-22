Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul'dan sonra adeta çakıldı! Kurşun dizisi için final kararı

1970'lerin Türkiye'sinde geçen bir hikayenin anlatıldığı Kurşun dizisi reytinglerin kötü olmasının ardından ekranlara flaş bir şekilde veda ediyor. Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 5. bölümünün yayınlanmasının ardından kanal yönetimi diziyi sonlandırma kararı aldı.

İlk 3 hafta reytinglerde kendisine iyi bir yer bulan Kurşun dizisi, son iki hafta reytinglerinde ise dibe çöktü. Dizinin başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç, Sarp Akkaya, Engin Şenkan, Kürşat Alnıaçık, Seda Akman, Bora Akkaş, Begüm Akkaya, Şebnem Dilligil ve Cem Kurtoğlu gibi isimler yer alıyordu.

KURŞUN DİZİSİ HAKKINDA

Kurşun dizisinin hikayesi İstanbul’un 1970’li yıllarında adalet arayan bir savcının ve kalemine güvenen genç bir gazetecinin mücadelesin anlatıyor. Orhan ve Leyla’nın aşkı 70’lerin renkli mahalle kültürü ve karanlık yer altı dünyası arasında savruluyor. Onlar adaletin peşinden koşarken bizler bir ülkenin özgür, çılgın, umutlu gençliğinin kavgayla, siyasetle, aşkla ve müzikle büyüyüp kabadayılıktan mafyaya, rocktan arabeske, köylerden şehirlere, şehirlerden başka yeni bir ülkeye dönüşmesini anlatıyor.