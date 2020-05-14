Engin Altan Düzyatan çocukları için kolları sıvadı

Neslişah Alkoçlar ile evliliğinden Emir Aras ve Alara adında iki çocuğu bulunan oyuncu, marangozluk yeteneğini gözler önüne serdi. Koronavirüs nedeniyle evde çocuklarıyla vakit geçirirken aynı zamanda onlarla birlikte birbirinden eğlenceli faaliyetlerde bulunan Düzyatan, bu sefer ahşap bir oyun evi inşa etti. Bahçesine evi kuran Düzyatan, çocuklarının kalbini bir kez daha fethetti.

Engin Altan Düzyatan, çocukları için evin bahçesine ahşap bir ev yaptı.