Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7971
  • 6,4953
  • 277.574
  • 98415.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Engin Akyürek'ten takdirlik hareket! Kardeşine büyük jest...

Engin Akyürek'ten takdirlik hareket! Kardeşine büyük jest...

Engin Akyürek'ten takdirlik hareket! Kardeşine büyük jest...

Dünya çapınca büyük bir şöhrete sahip olan oyuncu Engin Akyürek, kardeşinin düğünündeki tüm detaylarla ilgilendi ve tüm akrabalarıyla halay çekti. Akyürek’in bu hareketi yine gönülleri fethetti.

Oyunculuktaki başarılı performansının yanı sıra mütevazı tavırlarıyla da takdir toplayan Engin Akyürek, geçtiğimiz gün evlenen kardeşinin en mutlu gününde ev sahipliği yaptı. Oyuncu, kardeşi Eren Akyürek'in memleketleri Erzincan'da düzenlenen düğünündeki her detayla yakından ilgilendi.

KARDEŞİNE BÜYÜK JEST YAPTI

Akyürek, 12 Ekim'deki doğum gününde gerçekleşen düğünün tüm masraflarını üstlenmekle kalmadı; gece boyunca da akrabalarıyla halay çekip göbek attı. Akyürek'in eğlenceli anları sosyal medyaya da yansıdı. Oyuncunun pek çok starın aksine düğündeki egosuz tavırları hayranlarının takdirini kazandı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Uğur Akkuş'tan eşi Ebru Şallı'ya dudak uçuklatan düğün hediyesi!
Engin Akyürek'ten kardeşine düğün jesti
Saat kavgası büyüdü! Demet Akalın ile Özlem Ada Şahin birbirine girdi
Mehmet Ali Erbil sevenlerini korkuttu
Sıla, makyajsız yakalandı! Hayranları şarkıcıyı tanıyamadı!
<p>Buenos Aires´teki kalabalık bir metro istasyonunda yolcular, bayılan bir adamın çarpmasıyla tren

Metroda Panik Anları! Bayılan Adamın Çarptığı Kadın Tren Rayına Böyle Düştü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

TürkAkım'da deniz geçiş hatlarından ilki doğal gazla dolduruluyor