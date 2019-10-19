Engin Akyürek'ten takdirlik hareket! Kardeşine büyük jest...

Oyunculuktaki başarılı performansının yanı sıra mütevazı tavırlarıyla da takdir toplayan Engin Akyürek, geçtiğimiz gün evlenen kardeşinin en mutlu gününde ev sahipliği yaptı. Oyuncu, kardeşi Eren Akyürek'in memleketleri Erzincan'da düzenlenen düğünündeki her detayla yakından ilgilendi.

KARDEŞİNE BÜYÜK JEST YAPTI

Akyürek, 12 Ekim'deki doğum gününde gerçekleşen düğünün tüm masraflarını üstlenmekle kalmadı; gece boyunca da akrabalarıyla halay çekip göbek attı. Akyürek'in eğlenceli anları sosyal medyaya da yansıdı. Oyuncunun pek çok starın aksine düğündeki egosuz tavırları hayranlarının takdirini kazandı.