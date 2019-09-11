Engin Akyürek'in sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı

Adı geçen yıl güzel oyuncular Cansu Dere ve Bestemsu Özdemir'le anılan Engin Akyürek'in kalbinin gerçek sahibi belli oldu. Özel hayatını objektiflerden uzak yaşamaya özen gösteren Engin Akyürek'in, bir yıldır moda tasarımcısı Nevbahar Doyuran ile birlikte olduğu iddia edildi.

GÖRÜNTÜ VERMEMEK İÇİN ANADOLU YAKASI'NDA GÖRÜŞÜYORLAR

Takvim gazetesinin haberine göre; ortak arkadaşları vasıtasıyla tanışan ikili, birlikte görüntü vermemek için Anadolu Yakası'ndaki sakin mekanları tercih ediyor. İddiaya göre; ikili, Anadolu Yakası'nda buluştukları mekanlara ayrı ayrı giriş-çıkış yapıyor. Engin Akyürek'in kalbini çalan güzel modacı, aynı zamanda yogayla da ilgileniyor.

MODA TASARIM MEZUNU

Engin Akyürek, bugüne kadar sevgilisini gizlemeyi başarsa da gizemli aşkının kimliği de ortaya çıktı. Yakışıklı oyuncunun kalbini çalmayı başaran Nevbahar Doyuran, İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarım mezunu.

ÜNLÜ BİR MODA MARKASINDA ÇALIŞIYOR

New York'taki Fashion Institute of Technology'de yine aynı bölümle ilgili dört yıl eğitim alan güzel tasarımcı, şu sıralar ünlü bir moda markasında çalışıyor. Şimdiye kadar hiç aşkıyla görüntülenmeyen Engin Akyürek'in, Nevbahar Doyuran ile objektif karşısına geçip geçmeyeceği ise merak konusu.