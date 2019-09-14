Engin Akyürek'e aşk yaşadığı iddia edilen Nevbahar Doyuran soruldu! Bakın ne yanıt verdi...

Dün gece saatlerinde Suadiye’de bulunan bir mekandan çıkarken objektiflere yansıyan oyuncu Engin Akyürek, magazin muhabirlerinin soruları karşısında “İyi akşamlar” diyerek hızlı adımlarla aracına yöneldi. Arabanın kapısını açamayan yakışıklı oyuncu art arda gelen sorulara karşılık olarak “Arkadaşımızın doğum günü vardı. Onun için geldik. Çok şükür iyiyiz.” yanıtını verdi.

AŞK SORULARINA YANIT YOK

Son olarak moda tasarımcısı Nevbahar Doyuran ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Engin Akyürek, mekandan bir erkek arkadaşı ile ayrılırken özel hayatı hakkında yöneltilen sorulara kural bozmayarak yanıt vermedi. Ünlü oyuncu, gazetecilere “Hayırlı geceler, sağ olun.” dedikten sonra aracıyla mekandan ayrıldı. Engin Akyürek ve Nevbahar Doyuran’ın 1 yıl önce aşk yaşamaya başladıkları iddia edilmişti. İkilinin basına görüntü vermemek için Akyürek’in evinin de bulunduğu Anadolu Yakası’nda görüştüğü de konuşulanlar arasındaydı.