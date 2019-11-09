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  3. Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün yeni dizisi Sefirin Kızı'nın ilk fragmanı yayınlandı!

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün yeni dizisi Sefirin Kızı'nın ilk fragmanı yayınlandı!

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün yeni dizisi Sefirin Kızı'nın ilk fragmanı yayınlandı!

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ü buluşturan Sefirin Kızı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen fragman sosyal medyada büyük ilgi gördü.

NGM ve O3 Medya'nın yapımcılığını üstlendiği, Star TV'nin iddialı projesi Sefirin Kızı dizisi seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Çekimleri Bodrum'da devam eden Sefirin Kızı'nda Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu, birbirlerine geçmişte deli gibi aşık olan Sancar ve Nare'yi canlandırıyor.

İLK FRAGMAN GELDİ

Son olarak diziden ilk fragman geldi. Heyecanla beklenen dizinin tanıtım videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ayrıca dizinin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak otururken, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme alıyor.

DİZİNİN KONUSU

Sefirin Kızı'nın başrolünde yer alan Engin Akyürek yörenin sözü geçen varlıklı adamı Sancar Efeoğlu'nu, Neslihan Atagül Doğulu ise Sefirin kızı Nare'yi canlandıracak. Öte yandan Sefirin Kızı'nın çekimleri 25 Ekim'de Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı. Dizinin yurt dışı çekimleri ise Montenegro'da yapıldı. Star TV'nin yeni dizisi Sefirin Kızı, Kasım ayında yayınlanmaya başlayacak.


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