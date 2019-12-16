Engin Akyürek kimdir, kaç yaşında? Sefirin Kızı Sancar kimdir?

Sefirin Kızı dizisi izleyicileri Sancar karakterinin kim olduğunu merak ediyorlar. Engin Akyürek kimdir, kaç yaşında? Star TV’de her hafta pazartesi akşamları ekrana gelecek olan yeni dizide Neslihan Atagül Doğulu Nare karakterine, Engin Akyürek Sancar karakterine hayat veriyor. Haberimiz içerisinden sevilen isim Akyürek ile ilgili merak edilenleri öğrenebilirsiniz.

SEFİRİN KIZI SANCAR KİMDİR?

Belediye Başkanı’nın zeytinliklerinde çalışan fakir bir yarıcının oğlu; Muğla’dan başka bir yer görmemiş bir köylü çocuğu.

Hep Nare’ye sevdalı, hep Nare’nin ihanetinin acısını taşıdı, kalbinde hep o sırtından bıçaklanmış köylü çocuğunu sakladı.

Nare’den sonra hırs yaptı, zengin oldu. Babasının yarıcılık yaptığı o zeytinlikleri satın aldı, şimdi bir konakta oturuyor ailesiyle. Hatta evlendi.

Sancar bir Efe. Gazabı yakan şefkati saran, öfkesi de sevdası da büyük, neşesi de acısı da yüksek, halkın bağrından kopmuş bir adam.

ENGİN AKYÜREK KİMDİR?

Engin Akyürek 12 Ekim 1981, Türk sinema ve dizi oyuncusu.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü mezunu olan Engin Akyürek, Türkiye'nin Yıldızları adlı yarışma programında birinci olarak sanat dünyasına adım attı.Yarışmanın sona ermesinin ardından, Yabancı Damat adlı tv dizisinin kadrosuna katıldı. 2004 - 2007 yılları arasında Yabancı Damat dizisinde Kadir Sadıkoğlu karakterini canlandıran Akyürek, 2006 yılında ise Kader adlı sinema filminde Cevat karakterini canlandırdı. 2007 - 2008 yılları arasında Atv'de yayınlanan Karayılan adlı tv dizisinde Nizipli rolüyle kamera karşısına geçti.

2009 yılında Bir Bulut Olsam adlı dizide Mustafa Bulut karakterini canlandıran oyuncu, 2010-2012 yılları arasında Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide Kerim Ilgaz karakterini canlandırmıştır. Farah Zeynep Abdullah ile birlikte, 2014 yılında vizyona giren Bi Küçük Eylül Meselesi adlı filmin başrolünde yer aldı. 2014 yılında Tuba Büyüküstün ile birlikte başrolünü paylaştığı Kara Para Aşk adlı dizide Ömer Demir karakterini canlandırdı.Uluslararası Seul Drama Ödülleri 2015’te “En İyi Aktör” seçilmiştir. ve Emmy için “En İyi Erkek Oyuncu” kategorisinde aday olmuştur.

2017 yılında Ölene Kadar dizisinde Fahriye Evcen ile başrolde yer aldı.