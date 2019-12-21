Enes Batur'un yeni şarkısı ve klibi çalıntı mı? Benzerliğe dikkat çeken Reynmen oldu!

YouTube'da 12 milyona yakın abonesi olan Enes Batur, önceki gün Dolunay adlı yeni şarkısını takipçilerinin beğenisine sundu. Şarkı, ilk 15 dakikada 500 bin kişiye ulaştı. Ancak şarkı ve kliple ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

ŞARKI GÜLŞEN'DEN ALINTI MI?

Şarkıyı dinleyen ve benzerliğe ilk dikkat çeken isim Reynmen oldu. Reynmen, Gülşen'in 'Yurtta Aşk Cihanda Aşk' şarkısı ile Dolunay'ın benzer olduğunu ve şarkını çalıntı olduğunu ima etti. Kendisi gibi fenomen olan Enes Batur’u ti’ye alan Reynmen’in bu paylaşımı bir polemiğin de fitilini ateşledi.

Öte yandan şarkının klibinin de Post Malone’un ‘Circles’ adlı hitinin klibinin aynısı olduğu değerlendirildi. Post Malone’nin şarkısı YouTube’ta 128 milyon izlenme oranına ulamış durumda.

Yeni şarkısı hakkında birçok iddia ortaya atılan Enes Batur, sessizliğini korumaya devam ediyor. Ünlü fenomenin nasıl bir açıklama yapacağı ise merak konusu.