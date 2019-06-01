Enes Batur'un 'Gerçekten evlendin mi?' sorusuna verdiği cevap herkesi şaşırttı!

Eser Yenenler Show'a konuk olan Enes Batur verdiği cevaplarla herkesi hem çok şaşırttı hem de güldürdü. Gerçekten evlenip evlenmediği merak edilen Enes Batur bu konuya açıklık getirdi.

Enes Batur "10 milyon takipçim olunca evleneceğim demiştim, sözümü tutum, düğün yaptım evlendim. İlk 21 yaşındayım evlenmeyeceğim dedim, herkes 'R' yapıyorsun dedi ben de tamam dedim evleniyorum dedim evlendim" dedi.

Eser Yenenler'in 'Bence evlenmedin gel açıkla bunu bura' sözlerine Enes Batur 'Evlendim tabi ki, videosu var, düğünümüz var, evlilik cüzdanını da gösterdim daha ne yapabilirim' diyerek cevap verdi.



