Enes Batur'un evlendikten sonra oturacağı yeni evin ilk görüntüleri
Ünlü Youtuber Enes Batur, geçtiğimiz günlerde evleneceğini duyurmuştu. Şimdi ise sosyal medyasından yaptığı son paylaşımda yeni evini gösterdi.
Youtuber Enes Batur, yeni sevgilisi Tulu Bacı ile evlilik kararı aldığını sosyal medyadan nikah davetiyesini paylaşarak yapmıştı. Şimdi ise Enes Batur, takipçilerine evlendikten sonra oturacağı yeni evini gösterdi.
Ünlü Youtuber, paylaşımında ‘Yeni evlilikle birlikte yeni evimiz de hayırlı olsun o zaman’ ifadelerini kullandı.