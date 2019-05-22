Enes Batur'un evlendikten sonra oturacağı yeni evin ilk görüntüleri

Youtuber Enes Batur, yeni sevgilisi Tulu Bacı ile evlilik kararı aldığını sosyal medyadan nikah davetiyesini paylaşarak yapmıştı. Şimdi ise Enes Batur, takipçilerine evlendikten sonra oturacağı yeni evini gösterdi.

Ünlü Youtuber, paylaşımında ‘Yeni evlilikle birlikte yeni evimiz de hayırlı olsun o zaman’ ifadelerini kullandı.