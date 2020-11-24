Enes Batur trafik kazası sonrası ilk kez konuştu

Geçtiğimiz haftalarda karantina kurallarına uymadığı gerekçesiyle Sancaktepe'deki yurda yerleştiğine ilişkin haberlerle gündeme gelen Enes Batur, dün Etiler'de trafik kazası geçirdi. Otomobilinin kontrolünü kaybeden Batur, ağaca çarptıktan sonra yol kenarında park halinde bulunan bir arabaya vurarak durabildi.

22 yaşındaki Enes Batur'un otomobili kullanılmaz hale geldi. Kaza sonrası şok geçiren Batur'u olay yerine gelen sevgilisi Ecenaz Üçer ve arkadaşları teselli etti. Enes Batur, sevgilisine sarılarak, uzun süre gözyaşı döktü.

Daha sonra Ulus'taki özel bir hastaneye kaldırılan ünlü YouTuber'ın durumumun iyi olduğu öğrenildi.

Batur, kaza sonrası sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. "Bu sabah talihsiz bir trafik kazası geçirdim" diyen Enes Batur, "Sağlık durumum gayet iyi. Bütün sağlık kontrollerim de yapıldı. Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Öte yandan YouTuber, "Memlekete olumlu hiçbir faydası olmayan Enes Batur, memlekete faydalı bir ağaca çarparak, kaza yapmış. Ağaç için endişeliyiz" yorumunu yapan bir kişiye cevap verdi. Kendi doğum tarihi kadar fidan dikeceğini açıklayan Batur, şunları söyledi:

Belki de ölümümle sonuçlanacak bir kazadan sonra bile böyle iğrenç yorum yapabilecek aciz arkadaşımız için 1998 fidan dikiyorum. Belki insanlıktan nasibini alır.