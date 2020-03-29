Enes Batur kimdir? Youtuber Enes Batur kaç yaşında, nereli?

Youtuber Enes Batur kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtı gündemde araştırılmaya başlandı. Bu akşam Fox Tv ekranlarında Enes Batur Hayal mi Gerçek mi ekranlara geliyor. Filmi izleyenler Sosyal medya fenomeni ve youtuber Enes Batur hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte Enes Batur'un hayatı ile ilgili merak edilenler haberimizde..

ENES BATUR KİMDİR?

Sosyal medya fenomeni ve youtuber Enes Batur 9 Nisan 1998 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir.

Enes Batur'un asıl adı, Enes Batur Sungurtekin'dir. Babası Polis, annesi ise Hemşiredir.

Enes Batur, Youtube dünyasına adımı ilk olarak bilgisayar ve oyun konsolları incelemesiyle atmıştır.

Kısa bir zaman içerisinde giderek popüler bir isim olma fırsatına kavuşan Enes Batur; oyun, komedi ve eğlence videolarıyla kendini göstermeye ve geniş bir kesime ulaşmaya devam etmektedir.

Sosyal medyada ün kazanan Enes Batur'un 12 milyonu aşkın takipçisi bulunmaktadır.