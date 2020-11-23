Enes Batur kimdir, sağlık durumu nasıl? Sevgilisi Ecenaz Üçer kimdir, kaç yaşında nereli?

Enes Batur, sıklıkla kullandığı lüks arabalarla sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında. Ünlü YouTuber Enes Batur, trafik kazası geçirmesi üzerine sağlık durumu merak konusu oldu. Enes Batur’un sevgilisi Ecenaz Üçer ile birlikte geçirdiği trafik kazası sonrası sağlık durumu ile ilgili beklenen açıklama geldi. Peki Enes Batur ve Ecenaz Üçer kimdir kaç yaşında? Enes Batur ne iş yapıyor? Ayrıntılar haberimizde...

Gündemdeki haber ardından Enes Batur’un sevgilisi Ecenaz Üçer’in hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Kariyerine oyunculuk devam eden Ecenaz Üçer, sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor ve sevgilisi Enes Batur’la çekildiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaşıyor.

Enes Batur, bugün saat 11:00 sularında Etiler Tepecik yolu üzerinde kaza yaptı. Lüks otomobil, yol hakimiyetini kaybederek önce orta refüjdeki ağaca vurdu daha sonra yol kenarında park halinde bulunan araca çarparak durabildi.



Enes Batur’un kullandığı araç kullanılamaz hale gelirken, ünlü fenomen kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Enes Batur'un kaza anı anbean güvenlik kamerasında!

İçinde sevgilisi Ecenaz Üçer'in de bulunduğu ve ikisinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi...

Arabasıyla takla atan ünlü fenomen önce kaldırımdaki ağaca sonra da park halindeki bir araca çarptığı belirtildi.



HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası bir süre başka bir araç içerisinde bekletilen Enes Batur, olay yerine gelen ambulansşa Ulus’taki Liv Hospital Hastane'sine kaldırıldı. Batur’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ENES BATUR KİMDİR?

Enes Batur Sungurtekin (d. 9 Nisan 1998, Antalya), Türk YouTuber, oyuncu ve şarkıcı. Mayıs 2020 itibarıyla Türkiye'nin en çok aboneye sahip bireysel YouTube kanalının sahibidir. Eğlence, Vlog ve challenge türü videolar çekmektedir.

ECENAZ ÜÇER KİMDİR?

Paylaşımları sonrası Enes Batur'un sevgilisi olduğu iddiaları ile gündeme gelen 23 yaşındaki Ecenaz Üçer, Eskişehir'de dünyaya geldi. Bilgi Üniversitesi Televizyon Haberciliği Bölümünde öğrenim gören Ecenaz Üçer, 'Aşkımızın Son Tekmesi, 'Kafalar Karışık' ve 'Üç Harflilerin Musallat Olduğu Büyülü Konakta Ruh Çağıran Gençlerin Hazin Hikayesi' gibi yapımlarda boy gösterdi.