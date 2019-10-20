Enes Batur kimdir? Altın Kelebek iyi Youtuber ödülü Enes Batur’un!

Enes Batur kimdir nereli, Enes Batur ınstagram youtube hesabı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Vatandaşlar dün akşam yayınlanan ödül törenini yakından takip ettiler. Bu sene verilen Altın Kelebek ödülleri arasına yeni eklenen En İyi YouTuber Ödülü verildi. Bu alanda Danla Bilic, Enes Batur, Kafalar, Meryem Can, Orkun Işıtmak adaylar arasında yer aldı. Adaylar arasında birinciliği göğüsleyen kişi Enes Batur oldu.

EN İYİ YOUTUBER / INSTAGRAMMER ADAYLAR KİMDİ?

Danla Biliç

Enes Batur

Kafalar

Meryem Can

Orkun Işıtmak

ENES BATUR KİMDİR?

Enes Batur 9 Nisan 1998 doğumludur ve Antalya’da yaşamaktadır. Herkes onu Enes Batur olarak bilse de asıl adı Enes Batur Sungurtekin. Açtığı Youtube kanalında yayınladığı komik videolarla sosyal medyada epeyce bir üne kavuşan Enes Batur’un Youtube kanalı 2 milyon 700 bin takipçiyi yakaladı. Youtube’da bilgisayar ve konsol oyunları hakkındaki inceleme videoları ile üne kavuştu.

Danla Bilic ve Kafalar (Bilal Hancı, Fatih Yasin ve Atakan Özyurt) gibi güçlü isimlerin arasından ödülü alan Enes Batur’a, ‘En İyi YouTuber Ödülü’nü Şeyma Subaşı verdi.

Altın Kelebek Ödül Töreni’nde ödüller arasına ilk kez bu sene giren ‘En İyi YouTuber Ödülü’nü kazanan Enes Batur’un, 5,5 milyona yakın takipçisi bulunuyor.