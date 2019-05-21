Enes Batur, ilk filminden kazandığı parayı ne yaptığını açıkladı

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan sosyal medya fenomeni Enes Batur, ilk filmi 'Enes Batur: Hayal mi Gerçek mi?'yi 19 ocak'ta vizyona girmiş ve izlenme rekoru kırmıştı. Şimdilerde ikinci filmini çıkarmak için gün sayan Batur, ilk filminden kazandığı parayı ne yaptığını anlattı.

"VERGİ BORCUMU KAPATTIM"

YouTube Magazin sayfasında yer alan habere göre; filmleri hakkında konuşan Enes Batur, ilk filmi hakkında "İlk filmden kazandığım parayla vergi borcumu kapattım." şeklinde konuştu.

"TAKİPÇİLERİME 100 BİN TL'LİK ÇEKİLİŞ YAPACAĞIM"

Yeni filmi 'Enes Batur: Gerçek Kahraman' için gün sayan Batur, hayranlarına da bir müjdeli haber verdi. Batur açıklamasında "İkinci film başarılı olur, güzel bir şeyler kazanırsak güzel bir araba almak istiyorum. Eğer film 3 milyon izlenmeyi geçerse takipçilerime 100 bin TL'lik bir çekiliş yapacağım" dedi.