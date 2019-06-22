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  3. Enes Batur ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı! Aslında...

Enes Batur ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı! Aslında...

Enes Batur ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı! Aslında...

Ünlü YouTuber Enes Batur sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştığı bir videoda aslında gerçekten evlenmediğini açıkladı! 10 milyon aboneye ulaştığı için şaka yaptığını söyleyen Batur, “Şu ana kadar evlendiğimize gerçekten inanan arkadaşlar varsa onlardan özür diliyorum” dedi.

Damla Aslanalp ile evlendiği iddia edilen Enes Batur gerçekleri Instagram hesabı üzerinden duyurdu. Paylaştığı videoda takipçilerine şaka yaptığını söyleyen Enes Batur, “Şu ana kadar evlendiğimize ciddi ciddi inanan arkadaşlar varsa onlardan özür diliyorum. Fakat siz bana 10 milyon abonem olunca çok baskı yaptınız evlen evlen diye. Ben de böyle küçük bir şaka yaptım. Ama cidden inanlar varsa gerçekten kusura bakmasın, şaka yaptım” dedi.

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