Enes Batur ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı! Aslında...

Damla Aslanalp ile evlendiği iddia edilen Enes Batur gerçekleri Instagram hesabı üzerinden duyurdu. Paylaştığı videoda takipçilerine şaka yaptığını söyleyen Enes Batur, “Şu ana kadar evlendiğimize ciddi ciddi inanan arkadaşlar varsa onlardan özür diliyorum. Fakat siz bana 10 milyon abonem olunca çok baskı yaptınız evlen evlen diye. Ben de böyle küçük bir şaka yaptım. Ama cidden inanlar varsa gerçekten kusura bakmasın, şaka yaptım” dedi.