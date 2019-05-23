Enes Batur 'evlendim' dedi, takipçileri inanmıyor

Ünlü Youtuber Enes Batur, bir süre önce Tulu Bacı ile evleneceği mesajını vererek düğün davetiyesi ve oturacakları evin görüntüsünü paylaşmıştı. Enes Batur dün akşam ise Tulu Bacı ile nikah masasına oturduklarına ve evlendiklerine dair fotoğraflar paylaştı.

Ancak videolarıyla milyonlarca kişiye ulaşan Enes Batur’un evlilik paylaşımları takipçilerinin kafasını kartırdı. Görüntüler takipçilerinin bir bölümünü inandırmadı.

Kimi takipçileri, yakında yeni filmi vizyona girecek olan Enes Batur’un bu hamlesinin reklam amaçlı olduğunu öne sürdü.

Bazı takipçileri ise nikah görüntülerinin yeni filmden bir sahne için çekildiğini iddia etti. Enes Batur’dan ise konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.



Öte yandan Enes Batur'un sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde sadece kendisinin olması takipçilerinin şüphelerini daha da artırdı.



Enes Batur'un Instagram'da 3.4, YouTube'da ise 10 milyon civarında takipçisi bulunuyor.



TULU BACI KİMDİR?

Enes Batur ile evlendikleri haberlerinin ardından internette Tulu Bacı kimdir? Kaç yaşında? sorusu da yoğun şekilde arandı. Enes Batur'la evlendikleri iddia edilen kız arkadaşı Tulu Bacı İstanbul Üniversitesi Konservatuar bölümünde öğrenimini sürdürüyor. Tulu Bacı 8 Nisan 1999 KKTC doğumlu.