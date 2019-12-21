Ener Batur'un Dolunay şarkısı sosyal medyayı salladı! İşte Ener Batur Dolunay şarkısı sözleri..

Ener Batur'un Dolunay şarkısı ile sosyal medyayı salladı.. Sevilen youtuber Enes Batur yeni şarkısı Dolunay ile büyük beğeni topladı. Ener Batur’un Dolunay isimli şarkısı ilk 15 dakikada 500 bin izlenmeyi aştı. Şarkı Reynmen’in Derdim Olsun ve Ela isimli şarkıları ile kıyaslanıyor. Aynıİşte Ener Batur Dolunay şarkısı sözleri..

ENES BATUR'UN DOLUNAY ŞARKISININ SÖZLERİ

Susar, herkes Susar

Her yer kural

Yıkın duvarları

Uğra, yanıma uğra

Bi Yazı Tuğra

Bükelim tüm kolları

Koy koy yeni bi kat

Onuda geçeyim iyi fark

Zoruna gidenin dili kurak

Kapalı kapıya çeneni tak

Boşver geri topla

Verdiğin değerin dili olsa

Kalbimi vurmuş gidiyorsan

Acı diliyorsan ve de biliyorsan

Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben

Soldum bir daha geriye dönersem yok olayım ben

Koştum bi firara beni ölmezsem yine ara

Kara kış gibiyim sobalara

Bizi doldursun odalara

Susar, herkes Susar

Her yer kural

Yıkın duvarları

Uğra, yanıma uğra

Bi Yazı Tuğra

Bükelim tüm kolları

Normale dönücem hayatım versin istediğimi

Zorlama düşerim şeytan duymasın dinlediğimi

Koy baba gitsin ful rahvan zorlama kadere

Trip atma Trip atma Trip atma

Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben

Soldum bir daha geriye dönersem yok olayım ben

Koştum bi firara beni ölmezsem yine ara

Kara kış gibiyim sobalara

Bizi doldursun odalara