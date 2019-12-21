Ener Batur'un Dolunay şarkısı sosyal medyayı salladı! İşte Ener Batur Dolunay şarkısı sözleri..
Ener Batur'un Dolunay şarkısı ile sosyal medyada olay oldu. Ünlü youtuber Enes Batur'un yeni şarkısı Dolunay şarkısı ile Reynmen'e rakip olmaya geliyor. Yayınlandıktan hemen sonra kısa sürede gündem olan Dolunay şarkısı klibi ve sözleri ile de dikkat çekiyor. Şarkı 15 saatte 3 milyon görüntülenmeyi aştı. İşte Ener Batur Dolunay şarkısı sözleri..
Ener Batur'un Dolunay şarkısı ile sosyal medyayı salladı.. Sevilen youtuber Enes Batur yeni şarkısı Dolunay ile büyük beğeni topladı. Ener Batur’un Dolunay isimli şarkısı ilk 15 dakikada 500 bin izlenmeyi aştı. Şarkı Reynmen’in Derdim Olsun ve Ela isimli şarkıları ile kıyaslanıyor. Aynıİşte Ener Batur Dolunay şarkısı sözleri..
ENES BATUR DOLUNAY ŞARKISINI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ENES BATUR'UN DOLUNAY ŞARKISININ SÖZLERİ
Susar, herkes Susar
Her yer kural
Yıkın duvarları
Uğra, yanıma uğra
Bi Yazı Tuğra
Bükelim tüm kolları
Koy koy yeni bi kat
Onuda geçeyim iyi fark
Zoruna gidenin dili kurak
Kapalı kapıya çeneni tak
Boşver geri topla
Verdiğin değerin dili olsa
Kalbimi vurmuş gidiyorsan
Acı diliyorsan ve de biliyorsan
Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben
Soldum bir daha geriye dönersem yok olayım ben
Koştum bi firara beni ölmezsem yine ara
Kara kış gibiyim sobalara
Bizi doldursun odalara
Susar, herkes Susar
Her yer kural
Yıkın duvarları
Uğra, yanıma uğra
Bi Yazı Tuğra
Bükelim tüm kolları
Normale dönücem hayatım versin istediğimi
Zorlama düşerim şeytan duymasın dinlediğimi
Koy baba gitsin ful rahvan zorlama kadere
Trip atma Trip atma Trip atma
Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben
Soldum bir daha geriye dönersem yok olayım ben
Koştum bi firara beni ölmezsem yine ara
Kara kış gibiyim sobalara
Bizi doldursun odalara