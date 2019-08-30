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En yakışıklı mahkum yeniden Türkiye'de

En yakışıklı mahkum yeniden Türkiye'de

ABD'de cezaevindeyken sabıka kaydında yer alan fotoğrafının sosyal medyada paylaşılmasından sonra fenomen haline gelen ve 'dünyanın en yakışıklı mahkûmu' olarak ünlenen Jeremy Meeks Türkiye'ye geldi.

Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla dün akşam 18.30'da Los Angeles'tan İstanbul'a gelen Meeks, İstanbul Havalimanı'nda arkadaşı Burak Karakurt tarafından karşılandı. Tahliyesinin ardından dünyanın en ünlü modelleri arasına katılan Meeks'in bir Türk tekstil firmasının 15 milyon euro yatırımla oluşturulacağı yeni markası için 3 gün sürecek çekimlere katılacağı öğrenildi. Meeks'in sevgilisi Chloe Green'in babası milyarder İngiliz işinsanı Philip Green'a ait 'Lionhearth' isimli mega yat bir süre önce Bodrum'a gelmiş ve lüks yatın içinde Jeremy Meeks ve Chloe Green'in olup olmadığı merak konusu olmuştu.

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