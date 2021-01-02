En yakınını toprağa verdi... Hakan Hatipoğlu'nun vedası yürekleri dağladı

Acun llıcalı'nın sunduğu Var mısın Yok musun? yarışması ile adını duyuran daha sonra Survivor yarışmasına katılarak Acun Medya bünyesinde kariyerine sunucu olarak devam eden Hakan Hatipoğlu'nun yarışmalarında adını duyuran ve sonrasında TV8'de sunuculuk yapmaya başlayan Hakan Hatipoğlu'nun 93 yaşındaki dedesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.



Acı haberi Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Hatipoğlu, '93 yaşındaki canım dedem, pamuk dedem ani bir şekilde Covid-19'a yenik düştü. Bende emeği çoktur. Dede torun olmanın ötesinde farklı bir ilişkimiz vardı. Sevginin her şeyi çözebileceğini ben ondan öğrendim. O beni evlat gibi sevdi ben onu babam gibi. Belki de o yüzden Lila'ya hep senin bana baktığın gözlerle bakıyorum dedem benim. Seni çok seviyorum. Çok özleyeceğiz seni. Mekanın cennet olsun canım benim. Çok üzgünüm' ifadelerini kullandı.

Hatipoğlu'nun paylaşımına Hasan Yalnızoğlu, Uğurkan Erez, Berkan Karabulut, Yiğit Dikmen, Gurur Aydoğan ve Ersin Düzen gibi ünlü isimler taziye mesajı gönderdi.