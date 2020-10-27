En Şık Benim neden yok? En Şık Benim programı kaldırıldı mı?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Raşit Bağzıbağlı ile En Şık Benim programı hafta içi hergün saat 18:00'de yayınlanıyordu. Ancak dün ve bugün program saatinde ekranlara gelmedi. MasterChef Türkiye'nin daha erken saatte başlaması ve En Şık Benim'in yayınlanmaması üzerine izleyiciler "En Şık Benim neden yok?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

EN ŞIK BENİM NEDEN YOK?

En Şık Benim programı Tv8'in yayın akışında yer almıyor. En Şık Benim programının neden yayınlanmadığının sebebi henüz açıklanmadı. Program ile ilgili açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

EN ŞIK BENİM FORMATI NEDİR?

Konseptinizi belirleyin, videonuzu ve fotoğraflarınızı çekip talya@talyaproduksiyon.com mail adresine yollayın… Tasarımcı Raşit Bağzıbağlı da sizin tarzınızı ve zevkinizi değerlendirsin, sürpriz ödüllerin sahibi olun!

En Şık Benim programı 7 Eylül Pazartesi günü saat 16:30'da başlamıştı.