Altın Kelebek en iyi dizi hangisi oldu?

Kanal D ve Teve2 ortak yayını ile magazinseverlerle buluşacak olan ödül töreni bu yıl 9 Aralık 2018 Pazar günü ekrana gelecek.Cem Davran ve Çağla Şıkel’in sunacağı Pantene Altın Kelebek gecesi, geçen yıl olduğu gibi yine etkileyici bir video mapping şovuyla başlayacak.

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PANTENE ALTIN KELEBEK NE ZAMAN?

Kanal D ve Teve2 ortak yayını ile magazinseverlerle buluşacak olan ödül töreni bu yıl 9 Aralık 2018 Pazar günü ekrana gelecek.Cem Davran ve Çağla Şıkel’in sunacağı Pantene Altın Kelebek gecesi, geçen yıl olduğu gibi yine etkileyici bir video mapping şovuyla başlayacak. “Türkiye’nin ödülü” vurgusunun yapılacağı şovda, Şıkel baş dansçı olarak görev alacak. Sanat yönetmenliği ve senaryo yazarlığını Yasin Soy’un yaptığı şovun animasyonlarında Mert Onaran’ın, müziklerinde ise Volkan Şanda’nın imzası var. Şovun ardından başlayacak ödül töreni boyunca, müzik dünyasının yıldızları özel performanslarıyla geceye renk katacak.