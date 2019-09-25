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  3. Altın Kelebek en iyi dizi hangisi oldu?

Altın Kelebek en iyi dizi hangisi oldu?

Altın Kelebek en iyi dizi hangisi oldu"

Altın Kelebek en iyi dizi hangisi oldu sorusu araştırılıyor. Pantene Altın Kelebek 2018 ödülleri adayları kazanan dizi hangisi?

Kanal D ve Teve2 ortak yayını ile magazinseverlerle buluşacak olan ödül töreni bu yıl 9 Aralık 2018 Pazar günü ekrana gelecek.Cem Davran ve Çağla Şıkel’in sunacağı Pantene Altın Kelebek gecesi, geçen yıl olduğu gibi yine etkileyici bir video mapping şovuyla başlayacak.

EN İYİ DİZİ HANGİSİ OLDU?

Çukur

EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ 

Erkenci Kuş

EN İYİ İNTERNET DİZİSİ

PANTENE ALTIN KELEBEK NE ZAMAN?

Kanal D ve Teve2 ortak yayını ile magazinseverlerle buluşacak olan ödül töreni bu yıl 9 Aralık 2018 Pazar günü ekrana gelecek.Cem Davran ve Çağla Şıkel’in sunacağı Pantene Altın Kelebek gecesi, geçen yıl olduğu gibi yine etkileyici bir video mapping şovuyla başlayacak. “Türkiye’nin ödülü” vurgusunun yapılacağı şovda, Şıkel baş dansçı olarak görev alacak. Sanat yönetmenliği ve senaryo yazarlığını Yasin Soy’un yaptığı şovun animasyonlarında Mert Onaran’ın, müziklerinde ise Volkan Şanda’nın imzası var. Şovun ardından başlayacak ödül töreni boyunca, müzik dünyasının yıldızları özel performanslarıyla geceye renk katacak.

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