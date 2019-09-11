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  3. Emre Mor ile mesajları ifşa olmuştu! Yağmur Taktaş ilk kez konuştu

Emre Mor ile mesajları ifşa olmuştu! Yağmur Taktaş ilk kez konuştu

Emre Mor ile mesajları ifşa olmuştu! Yağmur Taktaş ilk kez konuştu

Birkaç gün önce futbolcu Emre Mor ile mesajları ifşa olan Yağmur Taktaş, bugün 2. Sayfa'nın canlı yayınına konuk oldu. Birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulunan Taktaş, daha önce Emre Mor ile görüştüklerini itiraf etti.

İşte Yağmur Taktaş'ın açıklamalarından satır başları...

-Emre Mor iyi bir futbolcu. Ülkemize yeni geldi. 2 milyon takipcisi var. Bana kendisi mesaj attı.

-Konuştuğumuzda daha önce de görüştüğümüzü söyledi. Ben hatırlamıyorum. Emre Mor ile bir araya geldik. Gece kulübünde değil.

-Ben dünya starlarıyla konuşuyorum. Onların da mesajları var istesem onların mesajlarını da ifşa ederdim.

-Emre benden yaşça küçük. Ben küçük erkeklerden hoşlanmıyorum. Ben 23 yaşındayım ama bana bir şeyler öğretebilecek insanlarla iletişim kurmayı tercih ediyorum.

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