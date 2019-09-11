Emre Mor ile mesajları ifşa olmuştu! Yağmur Taktaş ilk kez konuştu

İşte Yağmur Taktaş'ın açıklamalarından satır başları...

-Emre Mor iyi bir futbolcu. Ülkemize yeni geldi. 2 milyon takipcisi var. Bana kendisi mesaj attı.

-Konuştuğumuzda daha önce de görüştüğümüzü söyledi. Ben hatırlamıyorum. Emre Mor ile bir araya geldik. Gece kulübünde değil.

-Ben dünya starlarıyla konuşuyorum. Onların da mesajları var istesem onların mesajlarını da ifşa ederdim.

-Emre benden yaşça küçük. Ben küçük erkeklerden hoşlanmıyorum. Ben 23 yaşındayım ama bana bir şeyler öğretebilecek insanlarla iletişim kurmayı tercih ediyorum.