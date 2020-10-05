Emre Konuk kimdir, kaç yaşında? Emre Konuk nereli?

Emre Konuk, pazartesi akşamları TRT 1 ekranında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin yönetmenliğini yapmaktadır. Daha önceden sevilen diğer yapımlardan biri olan Payitaht Abdülhamid dizisinin ikinci ve üçüncü sezonunda yönetmen koltuğuna oturan isimlerden biriydi. Emre Konuk, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun olmuştur.

EMRE KONUK KİMDİR?

Emre Konuk İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Konuk; Türk yönetmen, senarist ve görüntü yönetmenidir.

Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü mezunudur. İlk görüntü yönetmenliğini, 2011 senesinde Tayfur Aydın'ın senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği İz-Rêç isimli sinema filmi ile gerçekleştirdi. 2013'te Suriye'nin Kobani bölgesine kaçak girerek, Shiar Abdi yönetmenliğinde çekilen The Road to Aleppo isimli sinema filmi ile ikinci görüntü yönetmenliğini gerçekleştirdi.

3 Ocak 2014 senesinde vizyona giren Halam Geldi filminin görüntü yönetmenliğini gerçekleştirdi. 2015 yılında çekilen ve yine Tayfur Aydın'ın yönettiği Siyah Karga filmi ile görüntü yönetmenliğine devam etti. 2014 yılında 'Çırak' isimli uzun metraj film senaryosu Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün 'İlk Filmini Gerçekleştirecek Yönetmen' fonundan destek görmeye değer bulundu.

ÖDÜLLERİ

52.Uluslararası Antalya Film Festivali - En İyi İlk Film Ödülü - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü (Çiğdem Selışık Onat)

35.Uluslararası İstanbul Film Festivali - En İyi İlk Film Ödülü

27.Uluslararası Ankara Film Festivali - Umut Veren Yeni Senaryo Yazarı Ödülü (Emre KONUK) - Umut Veren Yeni Yönetmen Ödülü (Emre KONUK) - Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu Ödülü (Hakan ATALAY) - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü (Çiğdem Selışık Onat)

23.Uluslararası Oldenburg Film Festivali - En İyi Film Ödülü

2.Sydney Dünya Film Festivali - En İyi Film Ödülü

16.Frankfurt Türk Filmleri Festivali - En İyi Yönetmen Ödülü

Türkiye Yazarlar Birliği 2015 - Yılın En İyi Filmi Ödülü

Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği 2015 - Yılın En İyi TRT Projesi

YÖNETMENİ OLDUĞU FİLM VE DİZİLER

Hay Sultan (TV Dizisi 2020)

Uyanış Büyük Selçuklu (TV Dizisi 2020)

Dünya Tarihinin Dönüm Noktaları (Belgesel TV Dizisi 2019)

İsimsizler (TV Dizisi 2017)

Payitaht Abdülhamit (TV Dizisi 2017)

Saruhan (TV Filmi 2016)

Çırak (Sinema Filmi 2015)

Yunus Emre Aşkın Yolculuğu (TV Dizisi 2015)

SENARYOSUNU YAZDIĞI FİLM VE DİZİLER

Çırak (Sinema Filmi 2015)

Görüntü Yönetmeni Olduğu Film ve Diziler:

Siyah Karga (Sinema Filmi 2016)

Yunus Emre Aşkın Yolculuğu (TV Dizisi 2015)

Tanıklar (TV Dizisi 2014)

The Road to Aleppo (Sinema Filmi 2014)

Halam Geldi (Sinema Filmi 2013)

İz (Sinema Filmi 2011)

Sadist (Kısa Film 2009)