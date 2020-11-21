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21 Kasım 2020 Cumartesi 17:53 | Son Güncelleme:

Emre Karayel ile Gizem Demirci evlendi

Emre Karayel ile Gizem Demirci evlendi

Oyuncu Emre Karayel, bir süredir aşk yaşadığı Gizem Demirci ile evlendi. Çift, aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle dünyaevine girdi.

Beylerbeyi Bosphorus Otel’de gerçekleşen nikahla hayatlarını birleştiren Emre Karayel-Gizem Demirci çiftinin mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Emre Karayel’in şahitliğini Tülay Onat ile Akgün Onat, gelinin şahitliğini ise Duygu Dizer ile Deniz Dizer yaptı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle düğün törenini iptal eden ünlü çiftin, Bodrum’da kısa bir balayı tatili yapacağı öğrenildi.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Karayel, "Hepiniz biliyorsunuz, uzun yıllar bekledik. Sekiz yıl oldu, birlikte bir ömre başladık. Ne diyeceğimi bilmiyorum, gerçekten çok heyecanlıyım. Korona sebebiyle aile içerisinde yapıyoruz. Sonra inşallah hep birlikte kutlayacağız.” dedi.

NİKAHTAN SONRA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Nikahtan saatler sonra sokağa çıkma yasağı da gerçekleşecek, davetlileri hemen yolcu edeceksiniz heralde?" şeklindeki soruya oyuncu, "Hemen göndereceğiz, öyle olacak ne yazık ki" cevabını verdi.

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