Emre Aydın'ın saçları eşine emanet
Dünyada hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle kendilerini evlerinde karantinaya alan ünlüler, yeni bir akım başlattı. Kişisel bakımlarını ihmal etmeyen ünlü isimlerin tıraşını bu süreçte aile yakınları yapıyor. Bu isimlere son olarak şarkıcı Emre Aydın da dahil oldu...
Korona yüzünden 1 aydır berbere gidemeyen Emre Aydın, çözümü saçlarını eşi Eda Köksal Aydın’a emanet etmekte buldu.
Saçları konusunda çok titiz olduğunu söyleyen Emre Aydın, başta korksa da sonuçtan memnun kaldı: “Aslında çok korkarak oturdum koltuğa ama çok memnun kalktım. Eda bu zamana kadar en beğendiğim kesimlerden birini yaptı. Sanırım ekipmanlarımızı alarak ara makas bile atmaya başlayacağız.”