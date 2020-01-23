Emre Aydın: İbrahim Tatlıses'in şarkısı İsveçliye zor geldi

Burhan Bayar’a ait olan “Yalnızım Dostlarım” isimli şarkının bir kısmını İsveç’te, bir kısmını ise kendi aranjörü Burak Bedirli’ye aranje ettiren Emre Aydın, bu şarkıyı seslendirerek çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. İnsanın yaşlanması ile beraber gelen yalnızlığını sembolik bir biçimde konu alan klibin yönetmenliğini Kenan Haliloğlu üstlendi. Emre Aydın, İbrahim Tatlıses’ten yıllardır dinlediğimiz ve milyonların sevgisini kazanan “Yalnızım Dostlarım” isimli şarkının ruhunu bozmadan modernize ederek seslendirmeye çalıştığını belirtti.

İSVEÇLİLER ŞARKIYI KAVRAYAMADI

Şarkıyı ilk olarak yıllardır çalıştığı İsveç’te bir stüdyoya aranje ettirmek isteyen Emre Aydın, İsveçli müzisyenlerin şarkının makamını algılayıp eseri bir türlü istediği gibi aranje edemediklerini söyledi. Emre Aydın, eserin İsveçlilere çok zor geldiğini bu sebeple şarkıyı kendi aranjörüne tamamlattığını anlattı.

RAP MÜZİK DÜŞÜŞE GEÇSE DE POP MÜZİK YÜKSELMEZ

Rock müzik ve Pop müzik son yıllarda düşüşte mi sorusunu yanıtlayan Emre Aydın şöyle konuştu: “Rock, üç yıl önce kötü bir durumdaydı ama Umut Kuzey’in önderliğindeki rock festivalleriyle yeniden büyük bir dinleyici kitlesine ulaştı. Ülkenin şu an en popüler müziği rap’tir. Rap müzik son dönemde hak ettiği yere geldi diye düşünüyorum.” Pop müziğin düşüşe geçmesiyle ilgili konuşan Aydın, “Eğer Rap müzik düşüşe geçecek pop müzik yükselecek diye bekleyenler varsa bilsinler ki rap’in alternatifi pop müzik değildir. Pop’un alternatifi yine rock müzik ve alternatif tarzlardır.” şeklinde konuştu.