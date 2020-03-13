Emre Aşık'tan Yağmur Sarnıç ve sevgilisi hakkında soruşturma!

Sarnıç ve Ataoğlu hakkında; Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet Alp'i çocuğuyla tehdit ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Alp, savcılığa sunduğu 6 sayfalık dilekçede Sarnıç'ı azmettirici olarak nitelendirdi. Sevgilisi Ataoğlu'nun ise hakaret, tehdit, iftira, devleti aşağılama suçlarını işlediğini iddia etti.

'BİZE BASKI YAPIYOR'

Günaydın'ın haberine göre; Sarnıç'ın, bizzat ya da başkalarını aratarak hakaret ve tehditlerle kendilerine baskı yaparak davalardan vazgeçirmeye çalıştığını ileri süren Alp, bu baskı ve tehditlerin 2 Mart'taki ön inceleme duruşması öncesi arttığını ileri sürdü. Alp'in dilekçedeki iddiasına göre; 14 Şubat günü Aşık'ın avukatının ofisini arayan bir erkek, sekretere Sarnıç ile ilgili elinde önemli bilgiler olduğunu belirtti. Alp, kendisine gelen mesaj ve aramalardan yola çıkarak Ataoğlu'nu azmettirenin Sarnıç olduğunu söyledi.

'EMRE BOŞANIRSA EVLENECEĞİM'

Ataoğlu'na ait olduğu iddia edilen mesajlarda şu ifadeler yer aldı: "Beni iyi araştır. Ben kadına bir şey yapmam ama yanındaki erkeklere yaparım. Erkek değil mi çocuğun senin? Ben bu kadına sahip çıkıyorum. Hodri meydan. Bir gün senin haberin de çıkacak televizyonda. Sizin için söylüyorum, çocuğunuzu gördüm, mağdur olmayın. Yarın üzülürsünüz. Ben bu kadının yanındayım, sevgilisiyim. Onunla evleneceğim Emre boşanırsa. Çocuğun var senin. Bir gün elinden aldıklarında sen nasıl bir duruma düşeceksin onu düşün."

'AMACI YAĞMUR HANIM'A BİLGİ AKTARMAK'

Emre Aşık verdiği ifadede şöyle konuştu: "Avukatım Funda Hanım'ı arayan Sertaç isimli kişinin amacı bize yardımcı olmak değil, tamamen kötü niyetlidir. Amacı bir şekilde bize yardımcı oluyormuş hissi uyandırarak Yağmur Hanım'a bilgi aktarmak. Numarası, başka bir zaman ablam Kıymet Aşık Yarkın'a da benim boşanma davam ile ilgili mesajların atıldığı numarayla aynı."