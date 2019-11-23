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  3. Emre Aşık'tan Yağmur Aşık'a suç duyurusu! 'Dolandırıldım'

Emre Aşık'tan Yağmur Aşık'a suç duyurusu! 'Dolandırıldım'

Emre Aşık'tan Yağmur Aşık'a suç duyurusu! 'Dolandırıldım'

Eski futbolcu Emre Âşık, boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Âşık ile eski muhasebecisi Meryem Albayrak ve iki kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Neslihan KESKİN  

Aşık, “Otelin muhasebecisi ve eski eşim Yağmur Aşık beni dolandırdı” dedi. Aşık, eşinin 1 milyon 500 bin TL dolandırdığını iddia etti.

Avukatı Funda Sadıkahmet Alp, futbolcunun imzasının taklit edildiğini ve sömürüldüğünü belirterek "Muhasebeci 3 lüks ev alarak lüks yaşam sürmüş, Yağmur Aşık da Bursa'daki annesinin yanına bile helikopter kiralayarak gitmiştir" dedi. Haklarında dolandırıcılık, mala zarar verme, hırsızlık, verileri hukuka aykırı ele geçirme ve hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçlarından dava açılması istendi.

 


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