Emre Aşık'tan Yağmur Aşık'a suç duyurusu! 'Dolandırıldım'

Neslihan KESKİN

Aşık, “Otelin muhasebecisi ve eski eşim Yağmur Aşık beni dolandırdı” dedi. Aşık, eşinin 1 milyon 500 bin TL dolandırdığını iddia etti.

Avukatı Funda Sadıkahmet Alp, futbolcunun imzasının taklit edildiğini ve sömürüldüğünü belirterek "Muhasebeci 3 lüks ev alarak lüks yaşam sürmüş, Yağmur Aşık da Bursa'daki annesinin yanına bile helikopter kiralayarak gitmiştir" dedi. Haklarında dolandırıcılık, mala zarar verme, hırsızlık, verileri hukuka aykırı ele geçirme ve hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçlarından dava açılması istendi.