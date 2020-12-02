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  • Emre Aşık'la sancılı boşanma süreci yaşayan Yağmur Sarnıç Aşık: Beni beş parasız bıraktılar!
02 Aralık 2020 Çarşamba 09:50 | Son Güncelleme:

Emre Aşık'la sancılı boşanma süreci yaşayan Yağmur Sarnıç Aşık: Beni beş parasız bıraktılar!

Emre Aşık'la sancılı boşanma süreci yaşayan Yağmur Sarnıç Aşık: Beni beş parasız bıraktılar!

Eşi Emre Aşık'ı aldattığı iddiasıyla başlayan ve şiddetli süregelen bir boşanma süreci yaşayan Yağmur Sarnıç Aşık, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yağmur Sarnıç Aşık, UçanKuş TV’de yayınlanan “Hayatın İçinden” programına telefonla bağlandı. Eşini öldürmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilen Sarnıç, canlı yayında Emre Aşık’ın kendisi için “Seni sokaktan aldım, sokağa bırakacağım” dediğini açıkladı.

Telefonda ağlama krizine giren Sarnıç, “Beni beş parasız bıraktılar. ‘Nereye gidersen git’ dediler. Ben nereye gideyim bu soğukta. Param yok, nasıl ev tutacağım?” ifadelerini kullandı.

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