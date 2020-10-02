Emre Aşık'ın ardından Yağmur Sarnıç Aşık da konuştu! 'Bu rezillik artık sınırları aştı...'

Eski futbolcu Emre Aşık ile boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Sarnıç arasında sular durulmuyor. Kendisini cezaevi firarisi Erdi Sungur’la öldürtmek için tetikçi tuttuğunu öne süren Aşık, şikâyetçi olmuştu. Sarnıç ise iddiaları kabul etmemişti. Yaşanan olaylardan sonra basın açıklaması yapan Aşık’ın ardından Sarnıç da sessiz kalmadı. Önce sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yağmur Sarnıç, ardından Uçankuş TV’de yayınlanan “Hayatın İçinden” programına katıldı. Emre Aşık’ın “Evlilik birliği dahilinde gözüken bu evlilik tamamen bir kumpastır. Kumpası maalesef göremedim. Etrafımda uyaranlar, ailem, arkadaşlarımın beni defalarca uyarmasına rağmen onları dinlemedim, hata yaptım” sözleri ön plana çıkmıştı.

Instagram hesabından açıklama yapan Yağmur Sarnıç, “İstediğiniz kadar iftira atın umurumda değil. Sırf bazı konuları ayyuka çıkartmayayım diye yapıyorsunuz ama bilenler zaten biliyor. Erdi denilen şahısla birlikte hareket ettiğiniz ortada” dedi.

"GERÇEĞİ ÖĞRENİNCE 45 KİLOYA DÜŞTÜM"

Emre Aşık’ın cinsel tercihinin farklı olduğunu iddia eden Yağmur Sarnıç, yaptığı açıklamada bu durumu öğrendiğinde 45 kiloya düştüğünü söyledi. Sarnıç sözlerine şöyle devam etti: “Ben Emre’nin durumunu ilk öğrendiğimde mesaj attım. Keşke ben bunu öğrenmeseydim de ölseydim dedim. 45 kiloya düştüm. İnsanlar beni arayarak neler anlattı...”

"O YALANLARI ERDİ SÖYLETTİ"

Yağmur Sarnıç, Erdi Sungur’un kendisine yalan ifade verdirdiğini söyledi. Sarnıç, “Bana bir tanıdık arayıp ‘Hakkında yakalanma emri çıktı’ deyince panikledim. Neden yakalanma emri olduğunu bilmediğim için Erdi’yle kaçtım ve yakalandım. Bana o sırada ‘Hamileyim de, imam nikâhımız var diye ifade ver, yoksa döverler’ dedi. O yüzden ifademde ilk başta yalan söyledim” dedi.

"KORKTU VE ÜLKEDEN GİTTİ"

Yağmur Sarnıç, Emre Aşık’ın yıllar önce aşk yaşadığı Aysun Kayacı ile ilgili de dikkat çeken iddialarda bulundu: “Aysun Kayacı ile aşkını ilk başlarda kıskanıyordum ama sonra ne olduğunu duyunca o kıza çok acıdım. Emre kendisi anlattı bana, Aysun’u dövüyormuş. Aysun onun kişisel durumlarını biliyor. Bunları söylemeye kalktığında mafya tarafından tehdit edildi ve ölüm korkusu yüzünden yurtdışına kaçtı.”



'REZİLLİK SINIRLARI AŞTI'

Hem sosyal medyadan konuşan hem de bir televizyon programında canlı yayına çıkan Sarnıç, yaptığı açıklamalarla olay yarattı. Sosyal medya kullanıcıları konuyla ilgili, “Rezillik”, “Bu rezillik artık sınırları aştı” gibi yüzlerce yorum yaptı.