Emre Aşık, Yağmur Sarnıç ile olan evliliği hakkında konuştu! 'Kumpastı'

Evliliğinin kumpas olduğunu söyleyen eski milli futbolcu Aşık, “Evlilik birliği içerisinde bu evliliğin bir kumpas olduğunu maalesef göremedim. Uyaranları dinlemedim hata yaptım. Etrafım boşaltıldı, yalnız bırakıldım. Bu süre içerisinde de dolandırıldım. Şirketimin içi boşaltıldı ve imzam taklit edilerek önemli dosyalar imzalandı. Adıma düzenlenen cinayet planlarına şaşkınlık içinde şahit oldum. Allah’tan başka kimseden korkmuyorum. Yanlış bir evlilik yaptım ve bedelini ağır bir şekilde ödedim. Ancak bunu çocuklarımın ödemesini asla izin vermeyeceğim” dedi. Ekonomik anlamda sıkıntılı günler yaşadığını söyleyen Aşık, 15-20 milyon TL kaybı olduğunu ifade etti. Aşık’ın avukatı, ödenen nafakalarla silahlar alındığını ifade ederek, nafakanın kaldırılması talebinde bulunduklarını söyledi.

