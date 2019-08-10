Emre Altuğ'a şok üstüne şok! Yine icralık oldu...

Alaçatı'da 1 Ocak 2013 tarihinde bir otel kiralayan ve Bay Sako adıyla işletmeye açan ünlü sanatçı Emre Altuğ, kira bedelini ödemeyince mal sahipleri tarafından Çeşme İcra Hukuk Mahkemesinde açılan dava sonucu oteli tahliye etmişti.

1 Ocak 2018 tarihinde kira bedelini ödeyeceğini belirten Altuğ, taahhüt ettiği tarihte borcunu ödemeyince icralık olmuştu. 2 Ocak 2019 tarihinde mal sahipleri ile anlaşma sağlayan şarkıcı, EA Prodüksiyon ve Dış Ticaret adlı şirketin yetkilisi ve müteselsil kefil olarak, mal sahiplerine 31 Temmuz vadeli 163 bin 107 lira ve mal sahiplerinin avukatı Doğan Deyirmenci'ye de yine aynı vadeli 18 bin 598 lira tutarında senet vermiş ve protokol imzalamıştı.

Fakat 31 Temmuz 2019 tarihinde iki senedin bedelini ödemeyen Emre Altuğ, senet vadesine ve protokole uymadığı için yeniden icralık oldu.