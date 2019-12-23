Emrah'ın son imajı şaşırttı! Saçlarını boyattı, estetik yaptırdı

Uzun bir süredir ortalarda görünmeyen Emrah, geçtiğimiz akşam Bebek'te spordan çıkarken görüntülendi. Emrah'ı görenler ise tanımakta epey bir zorlandı. 48 yaşındaki şarkıcı, neredeyse lise yıllarına geri döndü.

'Küçük Emrah' adıyla tanınan ünlü şarkıcı, aradan yıllar geçmesine rağmen yaşlanmadı. 2. Sayfa'nın haberine göre Emrah, saçlarını siyaha boyattı ve ön taraftaki gürlüğe bakılacak olursa bir de saç ektirdi.

Yüzüne de zindelik, gençlik gelen şarkıcının düşen göz kapaklarını aldırttığı, botoks yaptırdığı, iddia edildi.

Emrah ise estetikle ilgili soruları cevaplamak istemedi. Hit şarkılarını Demet Akalın, Aleyna gibi yıldız isimlere okutacağı albüme hazırlanan Emrah "Diğer isimler belli mi?" sorusuna şu cevabı verdi: "Şarkılarıma kim değer verirse onlar okur."