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  3. Emrah'ın son imajı şaşırttı! Saçlarını boyattı, estetik yaptırdı

Emrah'ın son imajı şaşırttı! Saçlarını boyattı, estetik yaptırdı

Emrah'ın son imajı şaşırttı! Saçlarını boyattı, estetik yaptırdı

Bir süredir ekranlarda boy göstermeyen şarkıcı ve oyuncu Emrah ortaya çıktı. Yeni imajıyla dikkat çeken şarkıcının, saç ektirdiği, boyattığı ve estetik yaptırdığı görüldü.

Uzun bir süredir ortalarda görünmeyen Emrah, geçtiğimiz akşam Bebek'te spordan çıkarken görüntülendi. Emrah'ı görenler ise tanımakta epey bir zorlandı. 48 yaşındaki şarkıcı, neredeyse lise yıllarına geri döndü.

'Küçük Emrah' adıyla tanınan ünlü şarkıcı, aradan yıllar geçmesine rağmen yaşlanmadı. 2. Sayfa'nın haberine göre Emrah, saçlarını siyaha boyattı ve ön taraftaki gürlüğe bakılacak olursa bir de saç ektirdi.

Yüzüne de zindelik, gençlik gelen şarkıcının düşen göz kapaklarını aldırttığı, botoks yaptırdığı, iddia edildi.

Emrah ise estetikle ilgili soruları cevaplamak istemedi. Hit şarkılarını Demet Akalın, Aleyna gibi yıldız isimlere okutacağı albüme hazırlanan Emrah "Diğer isimler belli mi?" sorusuna şu cevabı verdi: "Şarkılarıma kim değer verirse onlar okur."


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